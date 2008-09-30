Лідер Талібану погрожує США долею Радянського Союзу

Лідер руху "Талібан" мулла Мохаммад Омар запропонував США "мирно вивести свої війська з Афганістану", повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters. Інакше, заявив глава талібів, війська міжнародної коаліції чекає "такий же розгром, як радянських окупантів".

Звернення мулли Омара з таким закликом до США і їхніх союзників по коаліції було опубліковане на одному з ісламістських сайтів, повідомили у понеділок представники SITE intelligence group - організації, що займається моніторингом активності екстремістів в інтернеті.

"Змініть своє невірне рішення про окупацію і займіться пошуком безпечних шляхів виведення військ", - мовиться в заяві, опублікованій від імені мулли Омара. "Якщо ви покинете нашу землю, ми зможемо домовитися про мирне забезпечення виведення ваших військ", - пропонує лідер "Талібану". Інакше, попередив мулла Омар "окупантів чекає така поразка по всьому світу, як колись пережив Радянський Союз".