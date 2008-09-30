Балога натякає, що технічна коаліція від виборів не врятує

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА вважає, що у Верховній Раді України має бути створена справжня, а не технічна коаліція.

Про це йдеться у його коментарі, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Глава Секретаріату, зокрема, звертає увагу, що в останні дні перед датою, коли спливає передбачений Конституцією термін для формування коаліції у парламенті, БЮТ все активніше намагається переконати суспільство у доцільності створення так званої «технічної коаліції», до якої увійдуть БЮТ, Партія регіонів і Комуністична партія.

«Парламентська коаліція повинна бути підтверджена відповідною угодою, з докладно виписаним планом дій і механізмом його втілення. Ніякі папірці з двох-трьох загальних пунктів не можуть вважатися документом, який підтвердить існування більшості у парламенті. Звісно, БЮТ категорично не влаштовує необхідність підписання коаліційної угоди з ПР і комуністами, тому суспільству вкидається ерзац у вигляді балачок про «вимушений союз», – сказав В.БАЛОГА.

При цьому він зауважив, що відсутність юридично оформленої коаліції у визначені Основним Законом терміни є підставою для підписання Указу Президента про розпуск Верховної Ради та призначення нових виборів.

Глава Секретаріату вважає, що БЮТ хоче створити «вимушену» чи «технічну» коаліцію з Партією регіонів і комуністами з єдиною метою – уникнути позачергових виборів до парламенту, залишити Юлію ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра і зберегти в уряді міністрів, призначених від БЮТ.

В.БАЛОГА також зазначив, що минулого тижня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО публічно озвучила тезу про готовність БЮТ до «вимушеного союзу» у складі названих політичних сил. «Як і завжди, вона сказала ще одну неправду. Адже насправді альянс БЮТ, Партії регіонів і комуністів де-факто проявив себе ще 2 вересня, коли були прийняті антиконституційні закони. Відтоді ця коаліція голосує дуже стабільно, зокрема, і за законопроекти, які підривають основи національної державності», – зазначив глава Секретаріату. При цьому він навів як приклад “продукт спільної законотворчості” БЮТ, Партії регіонів і КПУ прийнятий у першому читанні закон про державну службу, “яким фактично в Україні запроваджується державний статус російської мови”. “БЮТ допоміг Партії регіонів значно просунутися у виконанні їхнього програмного гасла, що переконливо свідчить про їхню тісну співпрацю”, – наголосив В.БАЛОГА.

Він вважає, що саме схвалення союзу БЮТ із «регіоналами» та комуністами Ю.ТИМОШЕНКО шукатиме у своїх покровителів із Москви, куди вона планує вирушити на початку жовтня.

Однак, зазначив Глава Секретаріату, цим не можна обійти Конституцію, яка передбачає утворення у ВР не ситуативних альянсів, а міцної більшості з певними “ідеологічними параметрами” і спільними зобов`язаннями.