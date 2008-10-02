Тимошенко погоджується на ультиматуми, бо гостро не хоче на вибори

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО погоджується на ультимативні вимоги фракції “Наша Україна - Народна самооборона” через гостре небажання йти на дострокові парламентські вибори.

Таку думку експерт висловив, коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що БЮТ приймає всі ультимативні умови НУ-НС для створення коаліції «трьох». Коментар В.ФЕСЕНКА переданий УНІАН Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА».

На думку В.ФЕСЕНКА, згода Ю.ТИМОШЕНКО пов’язана з тим, що в БЮТ дуже не хочуть дострокових виборів.

“Адже при будь-якому результаті виборів суттєво збільшується ризик того, що в Україні буде новий прем`єр і інший уряд. Це, я думаю, головна причина того, чому БЮТ зараз готовий йти на будь-який варіант коаліції”, – зазначив В.ФЕСЕНКО.

За його словами, друга причина пов`язана з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО прагне “зберегти обличчя” перед виборцями. Він нагадав, що останні тижні активно обговорювався варіант можливого створення коаліції БЮТ і Партії регіонів, що “призвело до певних рейтингових втрат і для Ю.ТИМОШЕНКО, і особливо для БЮТ”. “І схоже на те, що є бажання виправити ситуацію, продемонструвати, що і особисто Ю.ТИМОШЕНКО, і БЮТ до останнього борються за те, щоб відновити демократичну коаліцію. От дві головні причини такої поведінки”, – вважає політолог.