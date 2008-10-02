У Богатирьової звинуватили Тимошенко в тому, що пірати захопили «Фаїну»

Кабінет міністрів України не виконав свою постанову від 1992 року щодо забезпечення охорони суден.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві апарату Ради національної безпеки і оборони України щодо захопленого піратами судна Faina.

Як наголошується в документі, на судні не було охорони. Його безпека у відкритому морі не була забезпечена й іншим чином. Разом з тим, згідно із постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 1992 року №250 на Службу загальної безпеки Державної адміністрації морського транспорту України покладається „супроводження і охорона суден з цінним вантажем і суден, що перебувають в країнах поширення морського піратства й тероризму”, а також „розробка методичних рекомендацій та інструкцій щодо дій екіпажів суден у екстремальних ситуаціях, пов’язаних з морським піратством, тероризмом та іншими посяганнями на життя, здоров’я, честь і гідність пасажирів та членів екіпажів”.

“Урядом цього виконано не було”, - констатується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня поблизу узбережжя Сомалі пірати захопили судно Faina, в складі екіпажу якого, зокрема, 17 громадян України. На борту захопленого судна - 33 проданих Україною танки Т-72 та інше озброєння.