Сьогодні Рада може відповісти на рішення парламенту Польщі щодо Волинської трагедії

Про це, як передає кореспондент УНІАН, на пленарному засіданні Верховної Ради повідомив спікер Андрій Парубій.

"На сьогодні вже є підготований остаточний варіант заяви, який стосується рішення Сейму і Сенату Польщі", - сказав він.

За словами Парубія, о 14:00 текст заяви буде розглянуто профільним комітетом, а о 16:00 - "будемо рекомендувати перейти до його розгляду на вимогу ряду голів фракцій".

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

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Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.