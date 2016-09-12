Екс-заступниця Саакашвілі Гайдар вирішила відмовитися від російського громадянства
17:32, 12 вересня 2016Політика
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Марія Гайдар вирішила відмовитися від російського громадянства.
Гайдар відмовляється від російського громадянства / yustas.livejournal.com
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на МВС РФ.
Зазначається, що Гайдар обґрунтувала своє звернення "вступом до громадянства України і небажанням жити і працювати в Росії".
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Нагадаємо, в 2015 році Гайдар стала заступником губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Однак у травні 2016 року вона залишила посаду.
Після цього Гайдар обіймала посаду позаштатного радника Саакашвілі.
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