Екс-заступниця Саакашвілі Гайдар вирішила відмовитися від російського громадянства

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на МВС РФ.

Зазначається, що Гайдар обґрунтувала своє звернення "вступом до громадянства України і небажанням жити і працювати в Росії".

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Нагадаємо, в 2015 році Гайдар стала заступником губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Однак у травні 2016 року вона залишила посаду.

Після цього Гайдар обіймала посаду позаштатного радника Саакашвілі.