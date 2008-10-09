Перша п'ятірка ПР: Шуфрич поплатився за симпатію до Тимошенко

Політичні партії почали формування своїх списків на дострокові парламентські вибори

За інформацією газети "Дело" Партію регіонів на вибори поведуть Віктор Янукович, Ганна Герман, Борис Колесников, Інна Богословська і Юрій Бойко. Регіонали буквально днями завершили дискусію з формування першої п`ятірки на дострокові вибори. Головна інтрига полягала в тому, хто прийде на високі місця в списку, які раніше займали виключені з партії Раїса Богатирьова і Тарас Чорновіл. Тепер друге місце займе Ганна Герман, яка зробила запаморочливу кар`єру в партії. Для порівняння — на минулих виборах вона займала скромне 48-е місце в списку. Ще один стрімкий партійний злет може зробити екс-міністр палива і енергетики Юрій Бойко. На парламентських виборах 2007 року він був 49-м. Тепер він претендує на 5-е місце. Якщо політрада остаточно погодиться з його кандидатурою, то з першої п`ятірки піде Нестор Шуфрич, який публічно проявляв симпатію до Юлії Тимошенко.