Кравчук прикинув, хто переможе у парламентських перегонах
Екс-президенту шкода розірваних сорочок
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК не виключає, що Блок Юлії Тимошенко займе перше місце за результатами дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
“Я думаю, все ж таки, що першість візьмуть БЮТ та Регіони”, - сказав Л.КРАВЧУК, додавши, водночас, що на сьогодні “БЮТ, можливо, і на першому, а що буде завтра, я не знаю". "Чому на першому? Тому що я бачу, які сьогодні відбуваються рухи в суспільстві”, - сказав він, навівши приклад, що сьогодні в політичних ток-шоу люди підтримують позицію БЮТ. “Люди вже хочуть до чогось схилитись. Оця демагогія й розривання на собі сорочок, воно вже нікого не задовольняє. Я думаю, що стільки, скільки наші патріоти, комуністи, соціалісти порвали на собі сорочок - вистачило б на всю гуманітарну допомогу Грузії”, - сказав Перший Президент.
Л.КРАВЧУК підкреслив, що сьогодні суспільство знервоване і тому може обрати більш радикальні політичні сили. Він навів приклад із зростаючим на заході України рейтингом лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА. “Люди вже не знають, кому вірити в цій ситуації, ті, що вірили Президенту, – побачили, що всі принципи Майдану розтоптані, вже про них і мовчать...”, - зауважив Л.КРАВЧУК.