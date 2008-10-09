Іван Кириленко намагався спілкуватися з Тимошенко

У прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко "катастрофічний грип”, повідомив лідер фракції БЮТ Іван Кириленко в ефірі 5-го каналу.

"Температура під 40. Грип надзвичайно серйозний. Я кілька разів з нею говорив, навіть голосу її не чув", - сказав він.

На запитання, чи госпіталізована Тимошенко, Кириленко відповів, що, на його думку, вона лікується в домашніх умовах. "Але я чув з розмови, що біля неї навіть лікар був. Грип просто катастрофічний", - сказав Кириленко.

Він підтвердив, що через хворобу Тимошенко довелося відкласти засідання фракції БЮТ, яке планувалося на вечір четверга.