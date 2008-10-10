У Януковича можуть забрати російський орден

Мировий суддя московського району Хамовники ухвалив рішення про конфіскацію нагород, установлених громадською організацією «Академія проблем безпеки, оборони і правопорядку». Як повідомили в Генпрокуратурі Росії, мировий суддя визнав президента Загальноросійської громадської організації «Академія проблем безпеки, оборони і правопорядку» і автономної некомерційної організації «Національний комітет громадських нагород» Віктора Шевченка винним в адміністративному правопорушенні: заснування і виготовлення знаків, що мають схожу назву або зовнішню схожість з державними нагородами. Шевченка оштрафували на 500 рублів, повідомляє сайт Вести.ру.

Разом з тим рішення московського судді може мати і інші наслідки, абсолютно незрівнянні зі штрафом, який присудили виготівникові самопальних орденів.

Річ у тому, що суд прийняв також і рішення про конфіскацію «самоварних» нагород, розданих "Академією проблем безпеки, оборони і правопорядку". У списку нагород, що підлягають конфіскації опинилися: "Орден "Великая Победа", "Медаль Золотая Звезда "Честь, Гордость и Слава России", "Орден Святого князя Александра Невского" 1-3 ступенів, "Орден М.В.Ломоносова", "Орден Н.И. Пирогова", "Орден Петра Великого" 1-3 ступенів, "Орден Дмитрия Донского", "Орден А.М. Горчакова" 1-2 ступенів, "Орден Адмирала Н.Г. Кузнецова", "Орден "Меценат России", Медалі "Мир и Дружба", "За укрепление государства российского", "Медаль ордена "Великая Победа", "Медаль премии им. Г.К.Жукова", "Медаль лауреата премии имени Немировича-Данченко", Медали премий "Меценат России" и "Великая Россия. Имена", Медалі премій імені Ю.В. Андропова, Ф. Дзержинського, Н.А. Островського, Петра Великого, А.М.Горчакова, Святого Князя Андрія Невського, М.В. Ломоносова, Н.И. Пірогова.

Нагадаємо, що саме від «Академії проблем безпеки...» лідер ПР Янукович Віктор Федорович 9 липня 2008 року на честь свого дня народження отримав орден Святого князя Олександра Невського.

Орден Святого князя Олександра Невського, нагадує Остров, - це громадська нагорода, яка з незрозумілої причини носить схожу з державним орденом – орденом Олександра Невського, - назву. Орден, який вручили Віктору Януковичу, установлений Протоколом Президії Загальноросійської громадської організації «Академія проблем безпеки, оборони і правопорядку».