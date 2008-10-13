Родичі захоплених піратами моряків прийшли на Банкову

Родичі захоплених піратами українських моряків на судні Faina вимагають зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 родичів прийшли до Секретаріату Президента з відповідною вимогою.

Матір 2-го механіка із захопленого судна Олега ПИЛИПЕНКА сказала кореспонденту УНІАН, що, попри всі запевнення, поки що не виділено коштів на викуп моряків.

Вона пообіцяла, що родичі членів екіпажу не підуть із Секретаріату Президента, доки їх не прийме І.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії і судновласники.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.