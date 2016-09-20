Порошенко у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США

Глава держави відзначив важливість міжнародної комунікації та солідарності, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

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Президент розповів про ситуацію на сході України та порушення прав людини на окупованих територіях. Україна сподівається на продовження підтримки з боку США, зокрема у військово-технічній співпраці.

Глава держави підкреслив важливість санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності, незалежності та суверенітету Української держави.

Президент запросив представників єврейської громади США взяти участь у заходах до 75-их роковин трагедії Бабиного Яру, які заплановані на 29 вересня за участі багатьох іноземних делегацій.