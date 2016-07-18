Президент Ізраїлю приїде до Києва на заходи до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі апарату Верховної Ради, на зустрічі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм заявив надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські.

Читайте такожКабмін затвердив план заходів на 75-у річницю трагедії Бабиного Яру

Під час візиту президента Ізраїлю до Києва передбачено його виступ у Верховній Раді. Також на порядку денному двосторонніх відносин є візит в Україну спікера Кнессету Юлія Едельштейна.

В свою чергу голова Верховної Ради поінформував посла про необхідність узгодження дати візиту відповідно до графіка сесійної роботи парламенту та підтвердив запрошення Едельштейну.

Спікер наголосив, що підписання Меморандуму про співробітництво між Верховною Радою і Кнессетом Ізраїлю сприятиме поглибленню співпраці. Також, за його словами, у цьому контексті важливим є питання ратифікації Україною Договору з Ізраїлем про соціальне забезпечення та Договору про тимчасове працевлаштування українських працівників у деяких секторах економіки Ізраїлю. «Ми розглянемо документи у парламенті, підтримаємо і ратифікуємо угоду», - сказав він.

Парубій також зауважив високий рівень взаєморозуміння та довіри між Україною і Ізраїлем, активну співпрацю на рівні парламентських груп дружби. Він наголосив, що для України «буде дуже важливою дипломатична підтримка Ізраїлю, як і більшості країн світу, в умовах російської агресії».