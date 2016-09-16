Україна розширить санкції проти Росії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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«Обмежувальні заходи, зокрема, будуть застосовуватись до підприємств російського військово-промислового комплексу, фінансових установ, які забезпечують підтримку терористичних організацій так званих ЛНР/ДНР, до компаній морських і авіаційних перевезень, які працюють з окупованою частиною України в Криму. Йдеться і про компанії-оператори, судна і літаки яких нахабно порушують українське законодавство, відвідуючи порти, незважаючи на сувору заборону, яку видала Україна», - сказав Порошенко.

За словами президента, це питання вже опрацьовано в Кабінеті міністрів, Національному банку, Службі безпеки, інших структурах.

Нгадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони схвалила рішення про застосування нових санкцій проти представників правоохоронних та судових органів Російської Федерації через переслідування українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз затвердив рішення про продовження ще на півроку санкцій, застосованих проти 146 громадян та 37 компаній за порушення територіальної цілісності і суверенітету України.



