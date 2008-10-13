РНБО зобов’язала Тимошенко дати гроші на вибори

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення зобов’язати уряд виділити кошти на проведення позачергових парламентських виборів із резервного фонду державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

Він нагадав, що після введення в дію цього рішення указом Президента уряд буде зобов’язаний виділити кошти на вибори із резервного фонду.

За словами М.ОНІЩУКА, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, реагуючи на це рішення РНБО, посилалась на те, що закон про вибори народних депутатів передбачає, що ці кошти мають бути виділені і передбачені у державному бюджеті.

“В той же час є очевидним, що кошти для проведення дочасних виборів, які не можна спрогнозувати при прийнятті державного бюджету, що ситуація політико-правова і конституційна може виникнути в будь-який час, і кошти (в бюджеті) не можуть бути передбачені», - сказав М.ОНІЩУК.

Він також послався на слова Президента, який наголошував, що Верховна Рада мала можливість внести зміни до державного бюджету, але через блокування БЮТ парламентської трибуни зробити цього не змогла.

«Відтак це означає, що цю функцію має виконати Кабінет міністрів України, виділивши необхідні асигнування з резервного фонду. Хочу наголосити, що резервний фонд також є коштами державного бюджету», - сказав М.ОНІЩУК.

Він висловив сподівання, що уряд забезпечить виконання сьогоднішнього рішення РНБО. «Маю надію, що уряд, не прем’єр-міністр, уряд за умови, якщо рішення РНБО буде введено в дію указом Президента, виконає своє зобов’язання і виконає указ Президента. Це конституційно правовий обов’язок уряду, а не питання бажань чи небажань. Маю надію, що всі члени уряду свідомі своєї відповідальності», - сказав М.ОНІЩУК.