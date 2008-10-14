Засідання суду, який вирішує долю виборів, перенесли на 17 жовтня

Колегія суддів Апеляційного адміністративного суду Києва сьогодні перенесла на 10.00 17 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було призупинено виконання Указу глави держави Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник БЮТ в суді, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО.

Він нагадав, що вчора Апеляційний адміністративний суд Києва переніс на ранок 14 жовтня розгляд скарги Секретаріату Президента України щодо призупинення дії Указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Однак, за словами народного депутата, вже сьогодні зранку судді, які розглядають відповідну скаргу Секретаріату заявили, що “не можуть працювати в тих обставинах що склалися”. “Відбувається тиск на суддів з боку державних органів. І судді опинилися беззахисними”, - сказав В.ПИСАРЕНКО.

Водночас, коментуючи рішення суду народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що політична сила, яку він представляє, задоволена таким рішенням. При цьому він зауважив, що БЮТ прийме будь-яке рішення у цій справі, якщо воно буде винесено за законом.

У свою чергу, заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК, коментуючи ці слова народного депутата, сказала: «Я думаю, що в такій ситуації радіти немає кому і чому».

За її словами, «сьогодні цілком очевидно, що ми маємо повний прояв блокування початку виборчого процесу”. «Я думаю, тут сьогодні треба серйозно замислитися, кого обирають до парламенту, якщо депутати дозволяють собі блокувати суд», - наголосила М.СТАВНІЙЧУК і зазначила, що на початку засідання колегія суддів прийняла таке процесуальне рішення, вказавши на те, що на суд «чиниться безпрецедентний тиск з боку органів виконавчої влади і народних депутатів». Через це суд в таких умовах працювати не може, тому було прийнято рішення про перенесення судового засідання, зауважила вона. Натомість М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що «немає жодного тиску з боку Секретаріату Президента”. “Я прийшла в процес доповідати позицію Президента”, - зауважила вона, додавши при цьому, що початку судових засідань будь-кого із колегії суддів вона не знала.

Також М.СТАВНІЙЧУК в черговий раз підкреслила, що, на її глибоке переконання, «ця справа не є предметом розгляду судів загальної юрисдикції, а має розглядатися у Конституційному Суді». У той же час, вона висловила переконання, що не зважаючи на те, що одна політична сила (мається на увазі БЮТ) намагається затягнути час, «вибори відбудуться – це очевидно». При цьому М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що зараз «іде юридична гра, яка є зухвалою, цинічною до Конституції і закону… Зроблено все, щоб не дати суду працювати».

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у Апеляційному адміністративному суді столиці.