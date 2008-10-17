Секретаріат Президента пояснює, чому не поспішає відкликати скаргу з суду

Секретаріат Президента поки що не планує відкликати з Київського апеляційного адміністративного суду свою скаргу щодо ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва про призупинення дії указу глави держави про проведення позачергових виборів парламенту.

Про це УНІАН повідомив керівник служби з представництва в судах України інтересів Президента Руслан КИРИЛЮК, коментуючи сьогоднішнє рішення новоствореного Центрального окружного адміністративного суду, яким була скасована ухвала Окружного адміністративного суду Києва, що призупиняла дію указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VI скликання та призначення позачергових виборів.

За словами Р.КИРИЛЮКА, є сенс залишити цю скаргу, щоб суд дав свою оцінку «цій відверто незаконній ухвалі» Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення указу Президента про призначення позачергових виборів.

«На даний момент у нас не має таких планів (відкликати скаргу на ухвалу – УНІАН), але ми будемо дивитись по ситуації. До вівторка вона може бути різною», - сказав представник секретаріату.

Водночас, він не виключив, що Секретаріат Президента може прийняти рішення про відкликання своєї скарги з огляду на «шалений тиск, який сьогодні чиниться на суддів».

Також Р.КИРИЛЮК пояснив, що сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував лише ухвалу Окружного адмінсуду Києва, якою було зупинено дію указу Президента, але сам позов, на забезпечення якого було прийнято цю ухвалу, буде розглядатися у Центральному окружному адміністративному суді.

Р.КИРИЛЮК також сказав, що він не знає дати розгляду цього позову.