У ПР побачили, що Тимошенко «тримається за крісло, як п’яний стовпа»

У Партії регіонів розцінюють заклик прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до об’єднання як намагання зняти з себе відповідальність за банкрутство країни.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

У документі зазначається, що “ще в липні Партія регіонів подала уряду ТИМОШЕНКО план виведення країни з кризи, ознаки якої були чітко помітні уже тоді”.

“Опозиційний уряд вимагав, щоб ТИМОШЕНКО припинила популістську політику, бо це призведе бо банкрутства економіки”, - наголошують автори заяви і додають: “Ми наполягали на тому, що уряд повинен негайно вжити заходи, створити стабілізаційний фонд і захистити громадян від тих викликів, перед якими поставив державу непрофесіоналізм популістської команди і перед якими Україна опиниться восени”.

“Однак, - йдеться далі в заяві, - з боку ТИМОШЕНКО не було не лише жодного реагування на вимоги опозиції. Більше того, Юлія ТИМОШЕНКО увесь час заколисувала суспільство своїми запевненнями в тому, що економіка в «абсолютно прекрасному стані», що «в нас збільшуються зарплати, росте виробництво, подолана інфляція»”.

“Натомість за вікном прем’єрського кабінету життя показувало зовсім іншу картину – ціни непомірно росли на всі без винятку товари і послуги, на ліки, на енергоносії. Почали зупинятися виробництва і рости безробіття. Плюс до всього людей двічі обікрала влада, спекулюючи валютою, а тепер і взагалі припинивши видавати гроші з депозитних рахунків населення”, - констатують у Партії регіонів.

За їх словами, “навіть така картина не зашкодила ТИМОШЕНКО ще минулого четверга запевняти громадян, що «в Україні кризи нема»”.

“Прозріла Юлія ТИМОШЕНКО через два дні після своєї заяви, в неділю, оскільки зрозуміла, що треба терміново списати на когось провали її уряду. Вірна своєму стилю, вона і тут спробувала перекласти відповідальність на інші плечі – і поставила усіх перед фактом: збираю лідерів у себе в понеділок – будемо об’єднуватися для порятунку України, оголосила Юлія Тимошенко. При цьому вона не подала жодного плану, програми порятунку України. Єдиний її план – ТИМОШЕНКО при владі. Більше рецептів на подолання кризи у Юлії Володимирівни нема”, - вважають у Партії регіонів.

“Зняти з себе відповідальність за банкрутство країни, до якого привела політика популізму – ось головна і єдина мета заклику Тимошенко до об’єднання. Як висловився свого часу один італійський політик, «тримається за прем’єрське крісло, як п’яний стовпа»”, - наголошується в заяві.