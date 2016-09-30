Справа про "чорну бухгалтерію": НАБУ планує передати до суду перші звинувачення у жовтні

Про це йдеться на сторінці НАБУ у Twitter.

«Перші обвинувачення у справі "чорної бухгалтерії" можуть бути передані до суду у жовтні», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про передачу 29 вересня НАБУ оригіналів документів так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. "Сьогодні передаємо НАБУ виявлені МВС кілька аркушів оригіналів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Важливо дотискати і вичищати політичний бруд!" – написав Аваков.

30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.