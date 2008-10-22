Ющенко каже, що не збирається ставати на коліна перед Тимошенко

Президент Віктор Ющенко стверджує, що в нього немає особистого конфлікту з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, і він не збирається "ставати на коліна" перед будь-якими політичними силами.

Про це він заявив у середу перед входом у будинок слідчого управління Генеральної прокуратури, повідомляє Українська правда з посиланням на Ліга.net.

"Якщо ви мене знаєте, то такого конфлікту немає. Знаєте, для мене важливо одне, спілкуючись з будь-яким політиком, - яка його мета? Які цінності нас поєднують? Вибачите, я самодостатня людина, я на колінах ні перед ким не буду стояти, перед жодною політичною силою", - заявив президент.

"У мене п`ятеро дітей, два онуки. Я знав, за що я міг умерти. Я знаю, заради чого я живу. У мене є цінності. Якщо вони не подобаються комусь – це інше питання. Але поки я президент, я упевнений, що це цінності, які потрібні більше не мені, а вам. Ви на одне покоління молодше мене, я не хотів би, щоб ваше життя починалося з тих проблем, з якими зіштовхнулося моє покоління", - сказав Ющенко.

Президент відзначив, що він поважає цінності інших людей, які можуть не збігатися з його цінностями. Президент приділив багато уваги питанням історичного вибору України, а також нагадав про те, що тільки Блок Юлії Тимошенко в 2006 році не підписав Універсал національної єдності.

При цьому, за словами Ющенка, сьогоднішній день демонструє, що українським політикам необхідно повернутися до підписаного в 2006 році Універсалу.