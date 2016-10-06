ВР схвалила умови впровадження благодійних SMS

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 299 народних депутатів із 355, зареєстрованих у сесійній залі.

Зміни у законі України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” встановлюють, що оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок) або територіальною громадою. При цьому видача довіреності оператору не вимагається.

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Умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, не встановлені законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті.

Встановлюється, що після отримання від абонента благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор телекомунікацій перераховує попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку як благодійну пожертву на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади у строк та відповідно до умов, визначених договором.

Вони використовують ці кошти виключно на цілі, визначені договором, укладеним з оператором телекомунікацій. Водночас використання коштів на фінансування адміністративних та інших витрат неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, що не передбачені договором, забороняється.

Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового використання зібраних коштів. Інформація та звіти про використання коштів підлягають обов’язковому опублікуванню на веб-сайті організації або територіальної громади.

Крім того, у законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” встановлюється, що не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій з публічного збору благодійних пожертв із абонентів із використанням благодійних телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору, укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою, а також операції з подальшого перерахування таких коштів.

У законі України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, зокрема, встановлюється, що збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами при відправленні благодійного телекомунікаційного повідомлення. Крім того, встановлюється, що на операції операторів телекомунікацій з перерахування коштів на цілі благодійної діяльності не поширюється дія закону “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.