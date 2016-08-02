Житель Тернопільщини втратив понад 5 тис грн через SMS-шайхрайство.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель селища Велика Березовиця Тернопільського району повірив SMS -повідомленню про те, що начебто виграв автомобіль.

За словами потерпілого, учора близько 4 ранку на його мобільний телефон прийшло повідомлення, що він став власником іномарки “Renault Megane”. Аби з’ясувати деталі, чоловік перетелефонував на вказаний номер і оператор підтвердив інформацію про виграш.

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Його попросили лише оплатити певну суму на комісійні, податки та інші витрати. Жителю Тернопільщини ця послуга мала вартувати один відсоток від вартості автомобіля, а саме 5,2 тис грн.

Не вагаючись, чоловік через термінал перерахував необхідну суму.

Після цього він знову зателефонував до оператора , але трубку уже ніхто не підняв.

Зрозумівши, що став жертвою шахраїв чоловік звернувся в поліцію.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше шахраї викрали у тернополянки ювелірних виробів на 40 тис. грн під приводом зняття порчі.