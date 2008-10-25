Азаров: НБУ не слід було забороняти всім банкам віддавати депозити

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Микола АЗАРОВ вважає, що Національному банку України не слід було вводити тимчасову заборону на дострокове розірвання угод по депозитам та інші обмежувальні заходи для всіх банків одночасно.

Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" .

«Я вважаю, що Національному банку варто було б запровадити обмежувальні заходи не для всіх банків одночасно, а тільки для тих, які зіткнулися з масовим відпливом депозитів і в яких виникли проблеми з платоспроможністю», — сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він наголосив, що необхідні рішення НБУ повинен був ухвалювати конкретно щодо окремих банків у робочому порядку, не вдаючись до таких спірних і неоднозначних заходів.

Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №319 з 13 жовтня заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів. За даними Нацбанку, відтік депозитів з 1 жовтня 2008 року (до ухвалення постанови) з банківської системи становив 6,2 млрд. грн., або 2,7% від суми строкових банківських вкладів.

Цим документом НБУ також ввів п`ятивідсоткову маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.

Постановою №319 також передбачено, що з 13 жовтня 2008 року банки зобов`язані обмежити здійснення активних операцій в обсягах, які досягнуті кожним із них на цю дату.