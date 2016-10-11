Гройсман розраховує на внесення змін до "закону Савченко" наступного тижня
Уряд сподівається, що Верховна Рада України наступного тижня ухвалить законопроект, що дозволить урегулювати проблему масового звільнення злочинців за так званим "законом Савченко".
Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час засідання Ради регіонального розвитку за участі президента України Петра Порошенка, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
"Уряд розробив закон і вніс його в парламент. Ми будемо розраховувати, що на наступному тижні парламент його ухвалить для того, щоб зупинити ці злочинні речі по відношенню до українського народу", - заявив Гройсман.
Гройсман нагадав, що на сьогодні за так званим "законом Савченко" в Україні звільнено 8,5 тис. злочинців, з них 906 скоїли повторні злочини: 27 вбивств, 12 зґвалтувань, грабежі, розбої.
Прем’єр-міністр зауважив, що за останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони України, уряд вніс до парламенту рішення щодо змін державного бюджету, де регулюється питання у тому числі, щодо збільшення фінансування карного розшуку, "єдиної структури, що залишилася і має займатися серйозно боротьбою із бандитизмом".
Читайте такожЗМІ дізналися подробиці домовленостей про зустріч лідерів "нормандської четвірки"Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.
Згідно із "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.
У Генпрокуратурі заявили, що цей закон дав змогу достроково вийти на свободу і суттєво зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.
Кабмін 5 жовтня схвалив зміни до «закону Савченко», якими пропонується збереження формули зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" лише для тих осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини.
10 жовтня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект закону (№5259) про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення .