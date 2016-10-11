Гройсман розраховує на внесення змін до "закону Савченко" наступного тижня

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час засідання Ради регіонального розвитку за участі президента України Петра Порошенка, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Уряд розробив закон і вніс його в парламент. Ми будемо розраховувати, що на наступному тижні парламент його ухвалить для того, щоб зупинити ці злочинні речі по відношенню до українського народу", - заявив Гройсман.

Гройсман нагадав, що на сьогодні за так званим "законом Савченко" в Україні звільнено 8,5 тис. злочинців, з них 906 скоїли повторні злочини: 27 вбивств, 12 зґвалтувань, грабежі, розбої.

Прем’єр-міністр зауважив, що за останнім рішенням Ради національної безпеки і оборони України, уряд вніс до парламенту рішення щодо змін державного бюджету, де регулюється питання у тому числі, щодо збільшення фінансування карного розшуку, "єдиної структури, що залишилася і має займатися серйозно боротьбою із бандитизмом".

Читайте такожЗМІ дізналися подробиці домовленостей про зустріч лідерів "нормандської четвірки"Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

У Генпрокуратурі заявили, що цей закон дав змогу достроково вийти на свободу і суттєво зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.

Кабмін 5 жовтня схвалив зміни до «закону Савченко», якими пропонується збереження формули зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" лише для тих осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини.

10 жовтня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проект закону (№5259) про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення .