РНБО підтримала збільшення фінансування сектору оборони й безпеки у 2016 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради.

Зазначається, що РНБО підтримала рішення уряду щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з метою збільшення фінансування Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної поліції, Державної прикордонної служби та інших силових структур.

Зокрема, передбачено збільшити фінансування Міністерства оборони України на 3 млрд 800 млн грн, Головного управління розвідки Міноборони – на 175 млн грн, Національної поліції – на 2 млрд 4 млн 800 тис. грн, Державної прикордонної служби та інших силових структур – на 782 млн 700 тис. грн, СБУ – на 128 млн 500 тис. грн, Управління державної охорони України – на 51 млн грн.

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Особливу увагу було приділено питанням соціального забезпечення військовослужбовців та поліцейських, додали у прес-службі РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до держбюджету на 2016 рік, якими передбачено збільшення фінансування потреб сектору оборони та безпеки на 6,6 млрд грн.

Кабмін схвалив законопроект із необхідністю доопрацювання за участю Міноборони, МВС і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.