10% звільнених за "законом Савченко" вже скоїли нові злочини - Троян

Про це пише в своїй статті для ZN.UA заступник голови Нацполіціі Вадим Троян.

Відзначається, що з цих нових злочинів: 22 - умисне вбивство, 18 - нанесення ТТП, 10 - згвалтування, 405 - крадіжка, 131 - грабіж, 66 - розбій, 39 - шахрайство, 20 - хуліганство.

Назагал в Україні за вісім місяців 2016 року порівняно з таким самим періодом 2015-го кількість вчинених злочинів, зокрема із застосуванням зброї, зросла на 23%, у першу чергу, за рахунок злочинів майнової спрямованості (60% від усіх).

Зокрема, зростання кількості крадіжок склало 36% (с 181, 8 тис. до 247,8 тис.); пограбувань - 38% (с 13,9 тыс. до 19,3 тыс.); шахрайств - 22% (с 31,3 тис. до 38,2 тис.); незаконного заволодіння транспортними засобами - 17% (с 7,1 тис. до 8,3 тис.).

Крім цього, зареєстровано зростання кількості: згвалтувань - на 80% (с 176 до 317); розбійних нападів - на 27% (с 2,1 тис. до 2,7 тис.); тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до загибелі - на 8% (с 420 до 454); хуліганства - на 14% (с 2,8 тис. до 3,2 тис.).

Рівень злочинності на 10 тис. зріс до 107 злочинів проти 88 минулого року, в т.ч. тяжких та особливо тяжких — 37 проти 29. Збільшилась кількість злочинів, скоєних у громадських місцях — з 51 тис. до 74 тис., що становить 16% від загальної кількості (минулого року — 14%).

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого був народний депутат Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно «закону Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до «закону Савченко». У ГПУ вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на свободу і істотно зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.

30 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС і Мін'юст розробили пропозиції щодо коригування «закону Савченко» в частині амністії рецидивістів і осіб, що вчинили тяжкі злочини.