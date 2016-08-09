Савченко має намір ночувати під АП з матерями полонених на Донбасі українських бійців

Про це вона сказала в ефірі телеканалу 112 Україна.

"Повернувшись зараз від матерів військовополонених, з яких залишилися деякі мами голодувати і стояти під АП... Вони хотіли сьогодні розгорнути намет, щоб залишитися на ніч. Їм це заборонили зробити... Матері залишилися ні з чим. Зараз я їду на ніч туди. Беру свою машину, сестри машину, машину помічників, ставимо і будемо там ночувати з мамами. Ось такий робочий день народного депутата", - заявила Савченко.

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Савченко підкреслила, що надалі буде надавати матерям полонених бійців підтримку. "Ми їм надамо всіляку підтримку. Я буду стояти з ними ночами. Вдень я буду працювати", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від "Батьківщини" Надія Савченко розпочала безстрокове голодування з вимогою визволення українських заручників, утримуваних на окупованому Донбасі та в Росії.

Також, вона закликала родичів полонених їхати до Києва та організовувати акції протесту. "Виходьте на Банкову, вимагайте зустрічі і звіту від президента України як від гаранта Конституції та прав і свобод людини, як від головнокомандувача, який посилав на смерть ваших дітей, а не своїх власних", - наголосила Савченко.