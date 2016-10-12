Аваков: Французький президент багато на себе бере
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко розкритикував заяву президента Франції Франсуа Олланда про необхідність проведення виборів на окупованій проросійськими бойовиками території Донбасу.
Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами глави МВС, президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи в ПАРЄ, висловив абсолютно неприйнятні для України речі. "Він вимагав спочатку проведення виборів на Донбасі, і лише потім виведення окупаційних військ Росії з української землі і повернення контролю України за українсько-російської кордоном. Він хоче вибори відразу після припинення вогню і розведення військ", - написав Аваков.
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При цьому міністр нагадав, що незважаючи на вже діюче "припинення вогню", на Донеччині тривають обстріл з боку бойовиків, від яких гинуть українські військовослужбовці.
"Французький президент багато на себе бере! Спочатку обурливі висловлювання міністра закордонних справ Франції Еро під час візиту в Україну, тепер президент Олланд. (...) І я кажу Вам, пан Олланд, не смійте вказувати нам віддавати території України і мільйони життів наших громадян - під путінський режим тому, що так вам видається зручним", - заявляє Аваков.
"Ви, як представник великої Франції, взялися від імені демократичної Європи зупинити агресора, що напав на Україну – так робіть це, а не зраджуйте Україну, відкуповуючись від Путіна розділом нашої країни! Не продавайте на вульгарній політичній ярмарці найбільший європейський народ, що вийшов за ідеали європейських загальнолюдських цінностей на Майдан і віддав за це життя своїх кращих синів і дочок", - пише глава МВС.
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Аваков провів історичні паралелі з 30-ми роками минулого століття, коли "умиротворююча" політика європейських лідерів призвела до окупації європейських держав Гітлером. Також, він закликав Олланда подивитися на дію російського "гібридного світу", яка зараз спостерігається в Сирії і не чекати, поки це дійде до кордонів Франції.
"Ваші пропозиції та трактування врегулювання війни на Донбасі - не прийнятні і обурливі для будь-якого справжнього українця. Поступившись Путіну Україною – Ви втратите Європу, втратите власну свободу. Не тіште себе ілюзіями – створіть реальний антипутінський демократичний фронт вільних людей, і не умиротворюйте агресора", - підсумував Арсен Аваков.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що невиконання Мінських домовленостей призведе до створення замороженого конфлікту на сході України.
Він зазначив, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України. Для цього, за словами Олланда, "необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес". "І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами", - додав французький президент.