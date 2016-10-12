Аваков: Французький президент багато на себе бере

Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами глави МВС, президент Франції Франсуа Олланд, виступаючи в ПАРЄ, висловив абсолютно неприйнятні для України речі. "Він вимагав спочатку проведення виборів на Донбасі, і лише потім виведення окупаційних військ Росії з української землі і повернення контролю України за українсько-російської кордоном. Він хоче вибори відразу після припинення вогню і розведення військ", - написав Аваков.

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При цьому міністр нагадав, що незважаючи на вже діюче "припинення вогню", на Донеччині тривають обстріл з боку бойовиків, від яких гинуть українські військовослужбовці.

"Французький президент багато на себе бере! Спочатку обурливі висловлювання міністра закордонних справ Франції Еро під час візиту в Україну, тепер президент Олланд. (...) І я кажу Вам, пан Олланд, не смійте вказувати нам віддавати території України і мільйони життів наших громадян - під путінський режим тому, що так вам видається зручним", - заявляє Аваков.

"Ви, як представник великої Франції, взялися від імені демократичної Європи зупинити агресора, що напав на Україну – так робіть це, а не зраджуйте Україну, відкуповуючись від Путіна розділом нашої країни! Не продавайте на вульгарній політичній ярмарці найбільший європейський народ, що вийшов за ідеали європейських загальнолюдських цінностей на Майдан і віддав за це життя своїх кращих синів і дочок", - пише глава МВС.

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Аваков провів історичні паралелі з 30-ми роками минулого століття, коли "умиротворююча" політика європейських лідерів призвела до окупації європейських держав Гітлером. Також, він закликав Олланда подивитися на дію російського "гібридного світу", яка зараз спостерігається в Сирії і не чекати, поки це дійде до кордонів Франції.

"Ваші пропозиції та трактування врегулювання війни на Донбасі - не прийнятні і обурливі для будь-якого справжнього українця. Поступившись Путіну Україною – Ви втратите Європу, втратите власну свободу. Не тіште себе ілюзіями – створіть реальний антипутінський демократичний фронт вільних людей, і не умиротворюйте агресора", - підсумував Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 жовтня, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що невиконання Мінських домовленостей призведе до створення замороженого конфлікту на сході України.

Він зазначив, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України. Для цього, за словами Олланда, "необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес". "І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами", - додав французький президент.