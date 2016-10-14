Фракція "Народного фронту" не голосуватиме за "особливий статус" Донбасу - Геращенко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив депутат цієї фракції Антон Геращенко, передає ТСН.

"Конституційної більшості у Верховній Раді під це немає. А от зміни до Конституції, необхідні для децентралізації, їх треба розглядати окремо від "особливого статусу" Донбасу", - сказав депутат.

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Також Геращенко зазначив, що закон про амністію бойовиків, ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року, призупинено і він застосовуватися не буде.

Нагадаємо, 16 липня 2015 року Верховна Рада України ухвалила і направила до Конституційного суду проект змін Основного Закону країни, який передбачає більші повноваження регіонів, їхню фінансову незалежність і особливий статус окупованих територій Донецької і Луганської областей. На засідання спеціально прибули президент Петро Порошенко, тодішні прем'єр Арсеній Яценюк і посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, а також заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.