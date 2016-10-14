У "Відродженні" вважають, що Вища рада правосуддя неповноважна

Представник України у Венеційській комісії, заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко вважає, що можливе входження голови Верховного Суду України Ярослава Романюка до складу Вищої ради правосуддя буде нелегітимним і поставить під сумнів рішення ради.

За його словами, на сайті Вищої ради юстиції у складі чинних членів значиться і чинний голова Верховного Суду України Ярослав Романюк.

"Романюк входив до Вищої ради юстиції за посадою. Але до складу нової Вищої ради правосуддя повинен входити голова Верховного Суду - органу, який ще не існує. Ймовірне призначення Романюка на цю посаду, буде прямим порушенням українського "реформованого" законодавства", - переконаний Пилипенко.

Зокрема, він зазначив, що до складу Вищої ради юстиції входять 15 осіб, 14 з них призначені уповноваженими суб'єктами і голова Верховного Суду України, який входить до складу цього органу за посадою.

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"Члени Вищої ради юстиції, призначені до набрання чинності закону "Про внесення змін до Конституції (щодо правосуддя)", набувають статус члена Вищої ради правосуддя і здійснюють свої повноваження протягом строку, на який вони були призначені, але не довше ніж до 30 квітня 2019 року". Таким чином, всі члени Вищої ради юстиції, зокрема і Павло Гречківський, якому Генпрокуратура оголосила підозру у вчиненні злочину, автоматично стануть членами Вищої ради правосуддя ", - розповів заступник голови партії "Відродження".

При цьому він зазначив, що положення прийняли без урахування вимог статті 131 Конституції, згідно з якою Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання не менше п'ятнадцяти її членів, серед яких більшість складають судді.

Пилипенко підсумував, що після створення Вищої ради правосуддя цей орган буде неповноважним, оскільки призначені тільки 14 членів Вищої ради юстиції, серед яких суддями є тільки 7, що не становить більшість.

Нагадаємо, що 30 вересня конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон "Про судоустрій і статус суддів" вступили в силу. Згідно з ним, вищі спецсуди ліквідуються і створюється новий Верховний Суд як єдиний суд касаційної інстанції. Всі 200 суддів нового Верховного Суду повинні бути відібрані за конкурсом.