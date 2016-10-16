У Гоа офіційно відкрився саміт БРІКС

Як повідомляє російське інформагентство РИА Новости, лідери країн об'єднання взяли участь у церемонії спільного фотографування.

Офіційні заходи саміту пройдуть у готелі Taj Exotica. Лідери проведуть зустріч у вузькому складі, зустрінуться з представниками Ділової ради БРІКС, проведуть пленарне засідання за участю національних делегацій, після чого буде підписано спільні документи.

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До підписання підготовлено великий пакет документів: крім декларації Гоа — план дій, який визначить пріоритет взаємодії на найближчу перспективу, а також інші важливі документи в галузі економічного, фінансового та гуманітарного співробітництва.

Ближче до вечора лідери БРІКС перемістяться в готель Leela, тут лідери "п'ятірки" зустрінуться з представниками країн регіонального об'єднання BIMSTEC (повна назва — "Ініціатива Бенгальської затоки для многосекторного технічного та економічного співробітництва"). Крім Індії в це об'єднання входять: Бангладеш, Бутан, М'янма, Непал, Шрі-Ланка, Таїланд.

Агентство зазначає, що формально лідери БРІКС провели першу зустріч ще в суботу в форматі неформальної вечері. Того ж дня вони провели дві сесії спільного фотографування.