Путін назвав свою умову зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав журналістам на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС в Гоа.

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«З приводу поїздки до Берліна. Ми домовилися з президентом Франції і з канцлером ФРН, коли нещодавно розмовляли по телефону, що ця зустріч у Берліні буде доцільною лише в тому разі, якщо наші помічники, які зустрічаються - вони зустрілися, здається, в суботу-неділю в Мінську, просунуть цей діалог так далеко, що дасть нам можливість на зустрічі на найвищому рівні закріпити ці домовленості», - зазначив Путін.

«Якщо домовленості на рівні помічників досягнуто не буде, то тоді й для зустрічі в такому форматі, в «нормандському форматі» на найвищому рівні, поки не прийшов час», - вважає російський лідер.