Безсмертний пояснив, чому не варто очікувати прогресу від переговорів "нормандської четвірки"

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний, передає "112 Україна".

Посол заявив, що прогрес у тому, що сама зустріч відбулася.

"Є певні розбіжності в заявах. Україна каже, що домовилися про поліцейську місію ОБСЄ, Росія говорить про розширення місії ОБСЄ. Рішення про розширення було прийнято влітку 2015 року. Рішення про те, щоб допустити місію в місця зберігання техніки, було прийнято восени 2015 року, ситуація такою і залишилася. Тепер треба стежити, як слова матеріалізуються в конкретні дії. Ці інформаційні відмінності закладуть відповідь на питання, чи буде прогрес чи ні. З моєї точки зору, очікувати прогресу не слід. Незважаючи на те, що сторони кажуть, немає відповіді, що робити", - сказав Безсмертний.

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Нагадаємо, переговори в Берліні почалися вчора, 19 жовтня, і тривали близько п'яти годин.

За результатами переговорів Порошенко повідомив, що жодних документів підписано не було. Він заявив, що Дебальцеве має стати однією із зон розведення сил і засобів. При цьому український президент зазначив, що РФ підтримала розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, а Путін - що Росія підтримала пропозицію розширити місію ОБСЄ на Донбасі.