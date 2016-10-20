Безсмертний пояснив, чому не варто очікувати прогресу від переговорів "нормандської четвірки"
Прогресу після переговорів "нормандської четвірки" не варто чекати, тому що немає відповідей на питання "що робити".
Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Роман Безсмертний, передає "112 Україна".
Посол заявив, що прогрес у тому, що сама зустріч відбулася.
"Є певні розбіжності в заявах. Україна каже, що домовилися про поліцейську місію ОБСЄ, Росія говорить про розширення місії ОБСЄ. Рішення про розширення було прийнято влітку 2015 року. Рішення про те, щоб допустити місію в місця зберігання техніки, було прийнято восени 2015 року, ситуація такою і залишилася. Тепер треба стежити, як слова матеріалізуються в конкретні дії. Ці інформаційні відмінності закладуть відповідь на питання, чи буде прогрес чи ні. З моєї точки зору, очікувати прогресу не слід. Незважаючи на те, що сторони кажуть, немає відповіді, що робити", - сказав Безсмертний.
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Нагадаємо, переговори в Берліні почалися вчора, 19 жовтня, і тривали близько п'яти годин.
За результатами переговорів Порошенко повідомив, що жодних документів підписано не було. Він заявив, що Дебальцеве має стати однією із зон розведення сил і засобів. При цьому український президент зазначив, що РФ підтримала розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі, а Путін - що Росія підтримала пропозицію розширити місію ОБСЄ на Донбасі.