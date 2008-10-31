У Раді шукали Терьохіна, Яценюк уточнив: бажано знайти цілого

Верховна Рада України розпочала розгляд у другому читанні законопроекту «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Як передає кореспондент УНІАН, зараз з трибуни парламенту щодо цього проекту закону зачитує доповідь голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН.

Перед цим голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК попросив працівників апарату парламенту: «Знайдіть голову комітету ТЕРЬОХІНА», який був відсутній у сесійній залі. Із зали почали лунати репліки, мовляв, знайти тільки голову С.ТЕРЬОХІНА, на що А.ЯЦЕНЮК відповів: «Бажано цілого С.ТЕРЬОХІНА».

Одразу після цього С.ТЕРЬОХІН прийшов до сесійної зали і на запитання А.ЯЦЕНЮКА, чи готовий він доповідати, він приклав руку до голови як піонер і сказав: «Завжди готовий».

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував розглянути в другому читанні законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» завтра, 31 жовтня, на уранішньому засіданні ВР.

На засіданні парламенту спікер повідомив, що поки що у ВР немає остаточно узгодженого і готового до розгляду в другому читанні варіанту антикризового законопроекту.