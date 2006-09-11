Тимошенко завтра розкаже про шахрайство з газом

Блок Юлії Тимошенко вимагатиме від парламенту розглянути питання про підвищення тарифів на газ та на послуги житлово-комунальні послуги для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу для ЗМІ повідомила лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні на Погоджувальній раді всі ці пропозиції не були підтримані, але БЮТ домагатиметься, щоб ці питання стали предметом розгляду парламенту вже у вівторок.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що учасники Погоджувальної ради обговорювали питання, які не стосуються ключових проблем, якими живе країна і які турбують громадян. «На жаль, порядок денний, який ми отримали на наступний сесійний тиждень, має зовсім не першорядні, а іноді процесуальні, процедурні, іноді кадрові питання, а насправді ключових питань ВР не торкається», - підкреслила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ключовим питання, на думку БЮТ, є необгрунтоване спонтанне рішення про підвищення цін на газ для населення, а також підвищення тарифів на всі без винятку комунальні послуги. Фахівці БЮТ порахували, що тепер громадянам за двокімнатну квартиру доведеться платити до 400 грн., не кажучи вже про більші квартири, повідомила лідер фракції.

«Я можу твердо вам сказати, що в основі, в базі підвищення тарифів на природний газ для населення і комунальні послуги лежить створення підвищеного тарифу на природний газ для населення. І для цього підвищення немає нічого обгрунтованого», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що доручила фахівцям проаналізувати ситуацію, і, за її словами, БЮТ готовий в сесійній залі назвати справжню собівартість газу, який видобувається в Україні.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що населенню постачається газ, який видобувається саме в Україні. БЮТ також готовий назвати ціну, за якою сьогодні продають газ населенню: «Це є просто кричуща несправедливість по відношенню до народу України», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що саме тому вона вимагала створення тимчасової слідчої комісії ВР, яка б займалася питанням тарифів на газ і інші комунальні послуги і оголосила суспільству про справжній стан речей.

«Ми переконані, що саме шахрайство з газом, яке почалось не сьогодні, саме “РосУкрЕнерго”, яке лежить в основі підвищення цін на газ, є сьогодні глобальною причиною, і сьогодні все населення України оббирають практично без будь-яких на це об’єктивних підстав», - сказала лідер БЮТ.

Вона висловила жаль, що голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не прийняв це питання до розгляду, пославшись на те, що цю проблему спочатку мають розглядати профільні комітети.

Лідер БЮТ вважає таку ситуацію порушенням елементарних норм справедливості і тому вимагатиме, щоб у вівторок це питання ВР розглянула першим.