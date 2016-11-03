З сайту Порошенка зникла згадка про розмову з президентом Киргизстану після повідомлення про розіграш

У середу, 2 листопада, на сайті було опубліковано повідомлення про телефонну розмові глав двох держав.

У повідомленні прес-служби Порошенка зазначалося, що "сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин".

Пізніше в апараті президента Киргизстану спростували розмову з президентом України.

При цьому в прес-службі Алмазбека Атамбаєва припустили, що українського лідера міг хтось розіграти.

Читайте такожПранкери виклали запис розмови з адвокатом Савченко і Цеголком (відео)

«Ця інформація недостовірна», - сказав завідувач відділу зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Сапар Ісаков.

Коментарів в апараті президента України поки не давали.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі глави Української держави зазначили, що Порошенко під час телефонної бесіди з Атамбаєвим обговорив можливі альтернативні маршрути перевезень української продукції в Киргизстан.

«Петро Порошенко і Алмазбек Атамбаєв обговорили шляхи подолання проблем, що виникли з поставками української продукції в Киргизстан в результаті обмеження Росією транзиту українських товарів, а також можливі альтернативні маршрути перевезень», - йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо про те, що Надія Савченко, яка тоді незаконно утримувалася в російському СІЗО, припинила суху голодовку після того, як її про це в листі попросив президент Петро Порошенко.

Пізніше в адміністрації глави держави заявили, що лист, який їй нібито відправив Порошенко, є фейком.

Після цього, російські пранкери Лексус та Вован зізналися, що самостійно написали документ і передали його одному із захисників Савченко - Фейгіну. Пранкери пояснили, що, в першу чергу, переслідували "гуманні цілі".