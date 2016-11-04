Порошенко підтримав ініціативу заснувати офіс уповноваженого президента для допомоги в реабілітації поранених бійців АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Порошенко провів зустріч з командою українських військових, які брали участь у щорічному марафоні морських піхотинців США у Вашингтоні. Під час розмови військові висловили ініціативу щодо заснування офісу Уповноваженого президента з надання допомоги в реабілітації українським військовим, що отримали поранення в зоні проведення АТО. Порошенко підтримав їхню ініціативу та пропозицію очолити у майбутньому цю структуру санітарному інструктору медичної роти 128 окремої гірсько-піхотної бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України Вадиму Свириденку, який отримав поранення та в результаті обмороження втратив кінцівки.

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«Я особисто бачив новину про вашу участь у цьому марафоні і в цей момент я пишався своєю країною. Я був дуже гордий за наших воїнів, які на весь світ продемонстрували мужність, здатність долати труднощі і потужну силу духа», - сказав Порошенко.

«Це не просто ваша перемога. Це той приклад, на якому мають виховуватись десятки, сотні, тисячі наших воїнів, які пройшли АТО, не зламалися і демонструють потужну віру в життя», - додав президент.

Він зазначив, що був вражений результатами марафонського забігу, які продемонстрував Вадим Свириденко. Глава держави нагадав, що минулого року на президентському літаку Свириденко повертався з лікування у США додому, в Україну: «Я настільки був заряджений позитивом Вадима, коли ми разом летіли зі США. Це людина, яка навколо себе розповсюджує позитив».

«За цим марафоном спостерігали представники багатьох країн світу. Для мене дуже важливо, що ми продемонстрували і фізичну, і моральну міць новоствореної, але дуже потужної української армії», - сказав Порошенко.

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Президент зауважив, що це також є ще одним прикладом ефективної співпраці України з країнами НАТО у напрямку надання медичної допомоги, протезування та соціальної реабілітації військових, що отримали поранення в зоні АТО. Глава держави наголосив, що Українська держава також робить все для того, щоб забезпечити найбільш інтенсивну соціальну реабілітацію кожного такого військового.

«На ваші плечі лягає величезна відповідальність уже не тільки за свою долю, а й за тих, хто на вас дивиться», - сказав Порошенко.

Глава держави зауважив, що за плечима кожного військового власний подвиг і участь у боях. «Ви показуєте, що переможне українське військо на сьогоднішній день демонструє справжню міць і доводить, що воно є однією з найсильніших армій на континенті. Сьогодні ми здатні дати відсіч будь-якому агресору, особливо тому, що на сході», - сказав він.

Своєю чергою розвідник-санітар Нацгвардії Дмитро Фесенко зазначив, що українські військові, що проходили лікування за кордоном, мали можливість «побачити з середини зовсім іншу систему реабілітації, яка зовсім по-іншому побудована у площині держави».

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«Ми були у кращому центрі реабілітації США, спілкувалися зі спеціалістами. Нам готові надати інформацію і поділитися досвідом. Хотілося б цей досвід реалізувати у всеукраїнському масштабі», - сказав він.

«Ми визначилися – залишатимемося у соціальному житті держави. Ми хочемо взяти на себе відповідальність і реалізувати подібну програму тут, в Україні», - зазначив Фесенко.

Як повідомлялося, четверо українських воїнів АТО, які пройшли курс реабілітації після поранень – Вадим Свириденко, Вадим Мазніченко, Дмитро Фесенко та Павло Степанов – 30 жовтня успішно подолали 10-кілометрову дистанцію 41-го марафону Морської піхоти США.