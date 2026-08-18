Індійський дизель масово надходить в Україну: СБУ послабила контроль за паливом

Паливні вантажі, що надходять з ризикових напрямків, не підпадатимуть під додаткові перевірки.

Служба безпеки України надала дозвіл енергетичній митниці на безперешкодне оформлення імпортного дизельного пального, яке надходить з портів і терміналів, що входять до підсанкційного списку. Про це пише enkorr з посиланням на джерела на ринку.

Відтепер паливні вантажі, що надходять з ризикових напрямків, не підпадатимуть під додаткові перевірки, також скасовується відбір проб. Послаблення контролю походження й скасування додаткових перевірок має прискорити надходження ресурсу на український ринок в умовах глобальних перебоїв постачань. Зміни у порядку оформлення імпорту спростять постачання ресурсу з портів і терміналів Туреччини й Саудівської Аравії.

"Це вже відбувається – за першу половину серпня на український ринок надійшло 22 тис. т дизпального індійського походження, що вдвічі більше, ніж за сім місяців з початку року", - ідеться у матеріалі.

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Зазначається, що компанія "БРСМ-Нафта" у серпні імпортувала дві партії індійського дизелю обсягом 12 тис. т з турецького термінала Opet у Мармарі. Решта надійшла з Oil Terminal у Констанці.

Втім, трейдери вважають, що попри відкриття шляху для індійського дизелю на український ринок, попит на нього буде стриманим. Деякі компанії, зокрема великі українські мережі АЗС, воліють не зв’язуватися з індійським або іншим паливом, яке раніше перебувало під санкціями.

"На початку місяця, коли нічого хорошого не було, деякі клієнти були готові купувати навіть індійське паливо. Однак як тільки до Констанци прибули вантажі з країн (Саудівська Аравія, Оман, Греція, Ізраїль), вони почали уникати його", – розповів один з операторів Oil Terminal у Констанці.

Пальне в Україні – останні новини

У 2023 році Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін розповів, що у другій половині серпня проблем із пальним в Україні не очікується, оскільки імпортери заздалегідь законтрактували значні обсяги. Водночас проблеми з морською логістикою частково компенсують інші маршрути.

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