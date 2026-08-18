Пляжі Мексиканської затоки засипають новим піском: від нього залежить майбутнє черепах

Зокрема, у цій ситуації дуже важливою є температура цього піску.

Самка піднімається вгору по схилу і починає копати задніми плавниками. Вона працює на дотик, відкидаючи пісок за себе, поки ямка не стане достатньо глибокою. Потім вона відкладає яйця, засипає їх і повертається у воду. Більше самка ніколи не побачить кладку, і ніщо з того, що вона зробила, не визначає, хто вилупиться. Це вирішується пізніше – самим піском.

У морської черепахи немає статевих хромосом. Немає аналогів X і Y, які вирішували б це питання під час зачаття, тож ембріон спочатку має механізм, щоб стати як одним, так і іншим. Натомість вибір робить температура – і робить його всередині гнізда, пише The Pulse.

Важливу роль відіграє середня третина періоду інкубації, коли пісок навколо яєць є достатньо теплим або прохолодним, щоб скерувати розвиток у той чи інший бік. Більш прохолодний пісок дає самців, більш теплий – самок, і весь перехід уміщується в межах кількох градусів. Кладка, закопана трохи глибше або в світліших піщинках, може дати зовсім іншу стать, ніж та, що за півметра від неї.

Відео дня

Ось чому матеріал важливий не менше, ніж ширина. Розмір піщинок, вміст мушель і колір визначають, як далеко тепло проникає вглиб, і пляж, відновлений не тим піском, може мати правильну форму і все одно протягом десятиліття випускати у воду не тих дитинчат.

Що піднімається по трубі

Машина, що виконує відновлення, тягне по морському дну два рукави. Кожен закінчується головкою, яка працює як рот, а всмоктувальна лінія діаметром 86 сантиметрів піднімає пісок і воду в трюм у середині судна, поки воно продовжує рухатися.

Це пилосос із корпусом, і йому ніколи не доводиться зупинятися, щоб наповнитися. Наповнившись, він прямує до берега, під’єднується до трубопроводу й виштовхує пульпу на сушу, де вода стікає, а пісок залишається. Те, що в серпні розсипають по дюнах, навесні лежало на глибині 15 метрів під водою.

Трюм вміщує 15 150 кубометрів. Типовий басейн у дворі вміщує близько 72 кубометрів води, тож одне завантаження ближче до 160 басейнів, ніж до тисячі, як можна було б подумати, дивлячись на цифру.

Звідки взяті цифри

Землесос із трюмом має 128 метрів у довжину та 25 метрів у ширину, з приблизно 25 000 кінських сил на трьох дизель-електричних головних двигунах, що живлять три поворотні кормові колонки.

Він був побудований на верфі в Браунсвіллі, штат Техас, переданий у січні та наприкінці того ж місяця вирушив до Мобіла. Перше завдання – ремонтне поглиблення дна на федеральних судноплавних каналах, що не має жодного стосунку до пляжів.

Власник – компанія із Сіетла, заснована в 1905 році, і це найбільша окрема інвестиція, яку вона здійснила за всю свою історію.

Голова ради директорів, на честь якого назвали судно, висловився з цього приводу прямо. "Цей землесос – кульмінація" багаторічної роботи нашої відданої команди, – сказав він, – і для мене честь носити його ім’я.

Чого машина не може досягти

Розмір працює в обидва боки. Обмежуючою межею є не 25-метрова ширина, а осадка, тому що завантажений корпус, який сидить на глибині 8,5 метра, не може заходити в мілкі затоки, де зосереджена значна частина роботи, а це все ще роблять менші землесоси.

Підживлення пляжу до того ж є тимчасовим за своєю суттю. Пісок зносить назад у море так само, як зносило й первісний, тож відновлений пляж – це скоріше графік обслуговування, ніж ремонт.

І пісок, який надходить, – не той пісок, що змився. Перекачаний матеріал лягає ущільненим і крупнішим, ніж рідний пісок пляжу, і часто з більшим вмістом мушель, що ускладнює копання для самки та змінює те, як тепло проходить крізь гніздо, – так само, як пластиковий газон нагрівається сильніше, ніж земля, яку він вкрив.

Підрядники обходять це, підбираючи розмір піщинок під природний пляж і розпушуючи поверхню після цього, що є стандартною практикою.

Для чого насправді потрібен ширший пляж

Уздовж цього узбережжя гніздяться три види, і в цьому переліку зазвичай помиляються щодо третього. Логгерхеди та зелені черепахи – звичні два види, а третій – атлантична рідлея (черепаха Кемпа), найбільш зникаюча морська черепаха з усіх, відновлення популяції якої цілком залежить від короткої ділянки узбережжя Мексиканської затоки.

Шкірясті черепахи не зовсім вписуються в цю картину, оскільки їхнє гніздування в США майже повністю припадає на атлантичне узбережжя.

Тож тут ставки вже вищі, ніж загальний заклик до захисту дикої природи. Пляж, який продовжує розмиватися, зовсім перестає пропонувати хоч щось, у що можна заритися, а тварини, яким більше нікуди дітися, – це ті, у кого найменший запас міцності, багато в чому як витіснений хижак опиняється там, де залишається останній придатний клаптик землі.

Федеральна мета, що стоїть за цією роботою, є конкретною. Інженерні війська армії хочуть, щоб 70 відсотків матеріалу, видобутого під час днопоглиблення, до кінця десятиліття йшло на корисне використання, а не скидалося, – і в повідомленні про передачу судна ця мета названа прямо.

Що робить це надзвичайно буквальним прикладом інженерії. Судно піднімає морське дно, доставляє його на пляж, і температура того, що воно вивантажує, визначає, хто повернеться у воду через два місяці.

Раніше УНІАН повідомляв, що пляжі Франції накрила хвиля отруйних "португальських корабликів".

Вас також можуть зацікавити новини: