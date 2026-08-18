На Дніпропетровщині примусово вивозитимуть сім’ї з дітьми ще з 16 населених пунктів

На цій території ще залишаються понад дві тисячі дітей.

На Дніпропетровщині через безпекову ситуацію оголошено примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Синельниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Протягом місяця виїхати звідти слід родинам з дітьми. Вивезти на більш безпечні території батьки, опікуни чи законні представники мають 2177 хлопчиків та дівчат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з переїздом родинам допомагають Нацполіція та благодійники, які обирають маршрути, орієнтуючись на безпекову ситуацію. Вони використовують броньовані авто та бронежелети.

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"Спершу людей доставляють до транзитних центрів. Далі, якщо це необхідно, допомагають із розселенням", - зазначив Ганжа.

Ситуація на Дніпропетровщині

У червні з 23 населених пунктів Синельниківського району розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Це стосувалося у Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад. Загалом на той час зі вказаного району вже виїхали понад 49,5 тис. людей.

Нещодавно у Генштабі заявили, що Сили оборони продовжують звільнення Дніпропетровщини від російських військ. Повністю контроль над областю ще не відновлено. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне.

Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває з січня 2026 року. За даними Генштабу, у її межах українські військові звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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