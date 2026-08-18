Не Samsung і не Xiaomi: користувачі назвали найкращий Android-смартфон для ігор

Головна перевага пристрою – потужна апаратна частина та система охолодження, розрахована саме на тривалі ігрові сесії.

Якщо потрібен телефон саме для мобільного геймінгу, не обов'язково обирати дорогі флагмани від Samsung чи Google. Експерти та користувачі дедалі частіше відзначають спеціалізовані ігрові моделі, серед яких є явний фаворит – RedMagic 11S Pro, пише BGR.

Головна перевага пристрою – єдиний своєму роді комбінація повітряного та водяного охолодження. Такий підхід забезпечує стабільну продуктивність навіть під час тривалих ігрових сесій, зменшуючи ризик перегріву.

У комплекті також процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, фірмовий ігровий чип Nubia R4 та 16 ГБ швидкої оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra. Усе це разом забезпечує високу продуктивність, плавну графіку та швидку обробку ігрових завдань. Сам екран має роздільну здатність 2K, частоту оновлення 144 Гц, а його вартість становить близько $799.

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Ще однією перевагою називають кремній-вуглецевий акумулятор – його ємність становить 7500 мАг. Цього вистачає на півтора-два дні при активному використанні та чотири години безперервної гри в Wuthering Waves на максимальних налаштуваннях графіки.

Виробник робить ставку й на "повноекранний" досвід. OLED-дисплей BOE X10 не має вирізів та отворів, оскільки фронтальна камера захована прямо під екраном .

Експерти також вважають RedMagic 11S Pro топом за свої гроші

Ігрові та технологічні оглядачі також відносять RedMagic 11S Pro до числа найпросунутіших ігрових смартфонів. Причому пристрій пропонує функції, яких немає у більшості звичайних флагманів.

Наприклад, з боків корпусу розташовані фізичні сенсорні тригери з частотою оновлення 520 Гц. Вони працюють подібно до додаткових кнопок на контролерах Xbox та PlayStation: за їх допомогою можна стріляти та виконувати інші дії в іграх, не закриваючи пальцями частину екрана.

Окремо оглядачі відзначають систему охолодження. Окрім рідинного контуру, телефон оснащений декількома компонентами для відведення тепла та випарною камерою, яка відводить тепло від потужного чипа Snapdragon. Однак у цьому є свій недолік – вбудований вентилятор може працювати досить голосно.

У телефоні також є власний ШІ-чат-бот Mora, який виконує роль голосового помічника в іграх та інтерактивного віджета на робочому столі. Хоча фахівці зазначають, що це скоріше додаткові можливості, ніж дійсно необхідний ігровий інструмент.

У підсумку RedMagic 11S Pro виглядає унікальною альтернативою звичним Android-флагманам. Він робить ставку не на камери чи універсальність, а на максимальну продуктивність, високу частоту оновлення екрана, великий акумулятор і охолодження. Тому для тих, хто купує смартфон насамперед заради ігор, така модель може виявитися більш прикладним вибором, ніж Samsung або Xiaomi.

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