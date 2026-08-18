Нацбанк послабив гривню: офіційний курс валют на 19 серпня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 19 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,78 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,78/44,82 грн/дол., а до євро - 51,85/51,88 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 18 серпня зріс на 3 копійки і складав 45,03 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,55 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 13 копійок і становив 52,18 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,54 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 9 копійок і становив 44,99 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 5 копійок і складав 52,15 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,39 гривні, а євро - за курсом 51,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: