Як пришвидшити Windows 11 без встановлення сторонніх програм: Microsoft рекомендує

Таке рішення особливо корисне для застарілого обладнання з 2–4 ГБ оперативної пам’яті.

Якщо ПК на Windows 11 почав працювати повільніше, не поспішайте міняти комплектуючі або перевстановлювати систему. Microsoft нагадала про простий спосіб зменшити навантаження на систему, про який багато користувачів забувають, пише Neowin.

Йдеться про програми, які автоматично запускаються разом із Windows. Занадто велика кількість таких програм може уповільнювати запуск комп’ютера і витрачати ресурси ще до того, як користувач почне працювати. Особливо помітно це на системах із 2–4 ГБ оперативної пам’яті.

Вимкнути автозапуск можна напряму в налаштуваннях системи. Для цього потрібно відкрити "Параметри" → "Додатки" → "Автозавантаження" і вимкнути програми, яким не обов’язково запускатися одразу після входу в систему.

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Однак є більш інформативний спосіб – через "Диспетчер завдань". Його можна відкрити через меню "Пуск" або комбінацією клавіш Ctrl + Shift + Esc, після чого перейти до розділу "Автозавантаження програм".

Поряд із кожною програмою Windows показує її вплив на запуск системи. Він може бути низьким, середнім або високим. Це допомагає краще зрозуміти, які програми найбільше навантажують комп’ютер під час завантаження.

При цьому Microsoft не радить вимикати всі програми з високим показником поспіль. Деякі з них можуть відповідати за безпеку, роботу драйверів та інші важливі функції. Якщо програма запускається рідко і не потрібна одразу після увімкнення комп’ютера, її можна вимкнути.

Важливо зазначити, що вимкнення програми в автозавантаженні не видаляє її з комп’ютера. За потреби програму можна знову увімкнути через Диспетчер завдань.

Microsoft також зазначає, що програми можна самостійно додавати до автозавантаження. Для цього натисніть клавіші Win + R і введіть shell:appsfolder. Відкриється папка з усіма встановленими програмами. Потім знову натисніть Win + R і введіть shell:startup.

У папку, що з’явилася, можна перетягнути ярлик потрібної програми – після цього Windows запускатиме її автоматично під час входу в систему. Такий спосіб не вимагає встановлення сторонніх програм і може допомогти скоротити час запуску Windows. А заодно й звільнити частину оперативної пам’яті та ресурсів процесора.

Раніше в Windows 11 з’явилася функція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

УНІАН повідомляв, що Windows 11 активно набирає популярність серед українських користувачів. Нещодавно ця операційна система вперше подолала позначку в 60% ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

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