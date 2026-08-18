Більше ніяких 'цін в директ': нардепка попередила бізнес про штрафи

В разі встановлення порушень ДПС буде штрафувати та вимагати легалізувати бізнес.

Державна податкова служба (ДПС) почне перевірки магазинів у соцмережах задля виявлення незареєстрованого бізнесу та продажів без використання РРО/ПРРО. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі.

За її словами, для цього ДПС аналізуватиме інформацію з відкритих джерел в інтернеті, зокрема TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp. Там податкова шукатиме аномалії у роботі зареєстрованого бізнесу, який має використовувати РРО/ПРРО, визначатиме ризикових платників і перевірятиме їх.

Проте також буде вестись робота щодо тих продавців товарів і послуг, які працюють через інтернет та соцмережі, але взагалі не зареєстровані платниками податків.

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"Їх ДПС має виявляти спільно з Нацполіцією, проводити роз'яснювальну роботу, а в разі встановлення порушень - штрафувати та вимагати легалізувати бізнес", - повідомила Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що ці заходи передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки.

Податки в Україні - останні новини

Державна податкова служба (ДПС) та Державна прикордонна служба запровадили електронний обмін інформацією з автоматизованим доступом до власних систем. Тепер податкова швидко отримуватиме інформацію про перетин громадянами державного кордону.

Власники квартир, будинків та іншої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на нерухомість в Україні, однак закон передбачає низку пільг залежно від площі житла. Водночас власникам великих об'єктів нерухомості доведеться сплатити додатково 25 тисяч гривень.

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