Xiaomi відключила старі смартфони від оновлень: серед них може бути і ваш

Ці пристрої більше не отримуватимуть оновлень безпеки та нових версій HyperOS.

Компанія Xiaomi знову розширила список пристроїв, для яких припинено програмну підтримку. Зміни до бази EOL були внесені 17 серпня, на що звернуло увагу виданняXiaomiTime.

Усі пристрої зі списку більше не отримуватимуть жодних оновлень – це стосується й майбутньої HyperOS 4 на базі Android 17 та патчів безпеки.

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite;

Redmi Note 12R;

Redmi 12R;

Redmi 12 5G

Redmi Pad SE.

В основному, життєвий цикл перелічених пристроїв завершується на Android 15, при цьому моделі встигли оновитися до HyperOS другої або третьої версії.

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Припинення підтримки не означає, що смартфони перестануть працювати. Власники, як і раніше, зможуть користуватися ними як зазвичай, але з часом відсутність оновлень може призвести до проблем із безпекою та сумісністю нових додатків.

При цьому Xiaomi залишає за собою можливість випускати критичні виправлення безпеки, якщо після завершення підтримки буде виявлено серйозну вразливість. З усім тим, розраховувати на регулярні оновлення власникам цих моделей більше не варто.

Наприкінці липня аналогічна доля спіткала низку пристроїв серій Xiaomi 12, POCO X5 та Xiaomi Pad 6.

За чутками, серія Xiaomi 18 вийде раніше, ніж зазвичай, але втратить найтоповішу модель.

Раніше оглядачі склали рейтинг найкращих смартфонів Xiaomi, вибравши найвдаліші моделі для різних сценаріїв використання: від мобільної фотографії до бюджетних пристроїв.

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