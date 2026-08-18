Скандальна нардепка Безугла повернулася у фракцію 'Слуга народу'

Депутатка каже, що її повернення, можливо, тимчасове.

Народна депутатка України Мар’яна Безугла повернулася до фракції "Слуга народу". Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко оголосив на засіданні парламенту сьогодні, 18 серпня.

"Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України поданої заяви, повідомляю про входження народної депутатки України Безуглої Мар’яни Володимирівни до складу депутатської фракції "Слуга народу". Вітаємо Мар’яно Володимирівна", - сказав Корнієнко, усміхаючись.

Безугла пояснила у Facebook, чому повернулася до фракції, з якої вийшла в 2024 році, грюкнувши дверима.

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"Пояснювала, чому повернулась у "Слугу народу": аби створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах, не мовчати там, звісно. Можливо, це тимчасово", - зазначає вона.

Більше про вихід Безуглої з фракції "Слуга народу"

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2024 року народна депутатка України Мар’яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

На засіданні парламенту тоді було зачитано її заяву про вихід з фракції.

Мар’яна Безугла обиралася до Верховної Ради України від партії "Слуга народу", але в Києві в мажоритарному окрузі. Це означає, що її вихід з фракції не призвів до позбавлення її депутатського мандату. Така норма стосується лише тих народних депутатів, які обиралися від партії по списку. В такому випадку вихід із фракції означає припинення депутатських повноважень.

У 2024 році Безугла написала у Facebook про причини виходу з фракції. Вона зазначала, що ще одного колегу з фракції "Слуга народу" Миколу Задорожнього підозрюють у вимаганні 3,4 млн грн хабара. Зазначала, що хоч підозра – ще не вирок суду, але все одно це погані новини. Також зауважувала, що її не підтримувала фракція та комітет, в якому вона працює.

Тоді в пості вона розкритикувала і президента України Володимира Зеленського, зазначаючи, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Казала, що намагалася це зробити усіма способами, але перед нею "щодня постає заслін із "професіоналів".

Щодо народної депутатки Безуглої було відкрито два кримінальні провадження.

Як повідомляли УНІАН у Офісі генерального прокурора, на виконання ухвал Печерського районного суду міста Києва за зверненнями заявників ОГП було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо народного депутата України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів ОГП.

Сама Безугла у своєму Telegram-каналі опублікувала пост, де йдеться про те, що нібито тоді головнокоммандувач ЗСУ Олександр Сирський "ручками нардепа і його друга Тарути" намагався на неї наступати, подаючи як "держзраду".

В лютому 2024 року народну депутатку України Безуглу виключили з партії "Слуга народу".

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомляла агентству УНІАН, що "ще раніше" було задоволено заяву Безуглої про вихід з партії.

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