Прем'єр Британії відповів на погрози Росії через дрони для України

Бернем наголосив, що позиція Британії щодо України за його прем'єрства буде такою ж, якою була за попередніх прем'єр-міністрів.

Велика Британія продовжить "на 100%" підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню. Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем після того, Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації української кризи", пише Reuters.

"Велика Британія робить те, що давно обіцяла робити, – підтримувати Україну на 100% у цій незаконній війні, яку веде Володимир Путін", – сказав Бернем журналістам.

Він наголосив, що позиція Британії щодо України за його прем'єрства буде такою ж, якою була за попередніх прем'єр-міністрів.

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"Ми надаємо підтримку, щоб Україна могла захищати себе, і саме такою була позиція Великої Британії протягом усього цього конфлікту за попередніх прем'єр-міністрів. За мене вона залишається незмінною. Ми не друзі лише за гарної погоди. Ми будемо поруч з Україною у скрутну годину, і це не зміниться", - запевнив Бернем.

Британські дрони для України

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно стало відомо, що Україна почала бити вглиб Росії британськими безпілотниками. За даними газети The Times, серед них – реактивний безпілотник Nyan, який випробовував Королівський флот Великої Британії, та ще один британський безпілотник, виробника якого не називають із міркувань безпеки. У виданні повідомили, що британські безпілотники використовувалися для атак на російські нафтопереробні підприємства поблизу Москви, у Ярославлі та Волгограді. Безпілотник Nyan також застосовували для ударів по цілях поблизу Бєлгорода.

Після оприлюднення цієї інформації Росія заявила, що Британія поплатиться за передачу дронів Україні. Посольство РФ у Великій Британії наголосило, що "Сполучене Королівство виступає як співучасник і пособник кривавих злочинів та терористичних актів", і пригрозило, що "дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповісти".

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