У Китаї представили людиноподібного робота 'Супермен', який стрибає на два метри (відео)

Поява "Супермена" ще більше розширює модельний ряд людиноподібних роботів Unitree.

Китайська компанія Unitree Robotics представила нового людиноподібного робота "Супермен", який "долає межі людських можливостей". Відео з демонстрацією робота Unitree виклали в мережі X.

Робот вміє стрибати з місця приблизно на два метри у висоту та розвиває максимальну швидкість бігу 12,66 метра за секунду (45 кілометрів на годину). Обидва показники перевищують відповідні світові рекорди людей.

"Розробка нової машини триває лише трохи більше трьох місяців, і в найближчі місяці є значний потенціал для її подальшого вдосконалення", − кажуть розробники.

"Супермен" відкриває для Unitree новий напрям, зосереджений на екстремальних динамічних можливостях роботів. У компанії зазначають, що нова модель демонструє помітний технологічний прогрес.

Загалом "Супермен" став ще одним доповненням до лінійки людиноподібних роботів Unitree. Попередні розробки компанії вже вміють орієнтуватися у просторі, танцювати та виконувати складну ручну роботу завдяки штучному інтелекту.

Людиноподібні роботи – інші новини

Нещодавно у Китаї запустили серійне виробництво гігантського керованого робота-меха GD01 від Unitree.

Робот заввишки майже три метри може трансформуватися для пересування як на чотирьох, так і на двох ногах. У рекламному ролику розробники показали можливості машини – зокрема, вона ефектно пробиває стіну, складену з бетонних блоків.

Як раніше писав УНІАН, торік світові поставки людиноподібних роботів перевищили 14,5 тисячі одиниць, при чому китайські компанії забезпечили 90% світових поставок. Лідером ринку стала Unitree, тоді як друге місце посіла інша китайська компанія – AgiBot.

Ілон Маск прогнозує, що до 2040 року кількість людиноподібних роботів у світі перевищить чисельність населення планети. Водночас сама Tesla наразі значно поступається китайським конкурентам за темпами впровадження цієї технології. У 2025 році компанія поставила лише близько 150 роботів Tesla Optimus.

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