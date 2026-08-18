До Ради надійшло подання про призначення Хмари і Сибіги міністрами

Спікер парламенту вже підтвердив надходження двох президентських поданнів.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатури на призначення міністрами оборони та закордонних справ.

Про це повідомляє у Telegram народний депутат Ярослав Железняк. За його даними, на посаду міністра оборони Зеленський запропонував кандидатуру Євгена Хмари, а на посаду міністра закордонних справ – Андрія Сибіги, який і до цього обіймав зазначену посаду.

"Завтра голосування за двох міністрів: МО та МЗС", - написав Железняк.

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Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook про надходження подання Зеленського про призначення Євгена Хмари міністром оборони.

"Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури", - зазначив він.

Пізніше Стефанчук також підтвердив, що до парламенту надійшло подання Зеленського про призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

"Парламент розгляне подання найближчим часом у порядку, визначеному Конституцією України та парламентською процедурою", - додав він.

Кадрові зміни у владі

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Зеленський заявляв, що в українській армії планується перезавантаження кадрового складу. "Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома", – сказав тоді президент.

А видання Bloomberg писало, що кадрові зміни у ЗСУ можуть дати Україні шанс переломити хід війни.

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