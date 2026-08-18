Український експорт суходолом під питанням: фермери в Молдові погрожують протестами

На вирішення питання в уряду є три дні.

Фермери в Молдові вимагають вирішити питання з українським транзитом до 21 серпня та погрожують масовими протестами, повідомляє NewsMaker.

Напередодні виконавчий директор місцевої асоціації "Сила фермерів" Олександр Слусар зустрівся з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Вони зокрема обговорили транзит українських вантажів територією країни. Слусар передав голові Кабміну протест фермерів проти транзиту.

"У нас вже був прецедент у 2022-2023 роках, коли погано організований транзит продукції з сусідньої країни заблокував експорт вітчизняної продукції. Молдавські фермери були змушені продавати сировину значно дешевше за собівартість", – поскаржився Слусар.

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За попередньою домовленістю, представники міністерства інфраструктури Молдови та місцевої залізниці мають зустрітися з фермерами до 21 серпня і обговорити організацію транзиту українського збіжжя. В іншому разі фермери погрожують масовими протестами.

Через транзит українських вантажів молдавські сільгоспвиробники побоюються обвалу цін. Водночас в останні тижні вже різко впали ціни на пшеницю та ріпак, що також було предметом обговорення представника фермерів з прем’єром.

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Щоб хоч трохи покращити ситуацію, Україна домовилась про 50% знижку на залізничні перевезення свого збіжжя територією Молдови до кінця 2026 року.

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